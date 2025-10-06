Emotiu homenatge a l’Ajuntament de València: Catalá reivindica la força i unitat del poble valencià

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha fet avui una crida als valencians a “unir-se i alçar-se” per a dibuixar junts el futur de la ciutat “entre càntics d’amor i himnes de pau”.
El missatge s’ha pronunciat durant l’acte solemne de lliurament dels títols de Fills i Filles Predilectes i Adoptius, així com de les Medalles d’Or i de Plata de la ciutat, celebrat aquest migdia en el Saló de Plens de l’Ajuntament.
Catalá ha utilitzat la lletra de l’Himne Oficial de la Comunitat Valenciana, l’any del seu centenari, com a fil conductor del seu discurs, destacant la fortalesa i identitat del poble valencià.
Entre els reconeguts amb la Medalla d’Or de la Ciutat figura el Col·legi Oficial d’Infermeria de València, per més d’un segle de servei a la societat. La Medalla de Plata ha recaigut en el Capítol de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de l’Emploma, institució històrica encarregada de custodiar la Real Senyera.
Com a Fills Predilectes, han estat distingits, entre altres, el president de Casa Caridad Luis Miralles, la catedràtica de restauració Pilar Roig, el periodista Joaquín Prat —a títol pòstum—, la periodista Consuelo Reyna i l’impulsor de la festa de Sant Bult, Antonio Bellido.
També s’han atorgat títols de Fills Adoptius al compositor José Serrano, autor de l’Himne de la Comunitat; a l’enginyer Claudio Gómez Perretta, coautor del Pla Sud; a l’escriptor Max Aub, i al comissari d’art Javier Molins, entre altres.
L’acte ha conclòs amb un emotiu homenatge al poble valencià, símbol d’orgull, unitat i esperança en el futur de la ciutat.