La Generalitat sosté que el Govern central ha fracassat amb el seu pla de reposició de vehicles afectats per la DANA

La Generalitat acusa el Govern central de fracassar en el pla de reposició de vehicles afectats per la DANA
Marián Cano critica que només s’ha executat el 42 % del pressupost i que l’Estat “fa caixa” amb l’IVA dels cotxes nous
● La consellera d’Indústria recorda que la dotació del Ministeri era de 465 milions i només s’han presentat sol·licituds per a cobrir un 42 % d’aquesta quantitat.
● Marián Cano destaca que el Govern “tampoc ha exonerat del pagament d’impostos en la compra dels vehicles a les persones afectades, fent caixa a més amb el fracassat pla”.
● Les ajudes pagades per la Generalitat per la pèrdua de vehicles en la riuada —sense tràmits, ni impostos ni burocràcia— arriben als 320 milions d’euros i ja han beneficiat 81.760 famílies i empreses valencianes.
La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha afirmat que la visita del ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, este dilluns a un concessionari de Sedaví “constata el fracàs del Pla Renicia Auto+ del Govern d’Espanya”, en “reconéixer que l’import abonat a dia d’avui, i tot i haver ampliat el termini de sol·licitud fins al 31 d’octubre, amb prou feines arriba als 196,5 milions d’euros”.
“És a dir, ni la meitat del que estava previst”, ha explicat Cano.
La consellera ha recordat que el 28 de novembre de 2024 el Govern de Pedro Sánchez va aprovar una dotació de 465 milions d’euros en ajudes per al Pla Renicia Auto+, condicionades a la compra a Espanya de vehicles nous (turismes, furgonetes, camions lleugers o motocicletes) que substituïren els vehicles assegurats sinistrats pels efectes de la riuada del 29 d’octubre de 2024.
Segons Cano, els requisits de la convocatòria “no sols obligaven a la compra d’un nou vehicle, sinó també d’un tipus concret”, fet que ha tingut com a resultat un nombre reduït de sol·licituds —39.310 ajudes concedides de 41.088 registrades— i un import total abonat de 196,5 milions, només un 42,2 % del pressupost.
“Ha sigut un estrepitós fracàs, tal com ja havíem advertit des del Govern valencià”, ha assenyalat.
A més, Cano ha destacat que “en contraposició, la Generalitat Valenciana va posar en marxa una convocatòria d’ajudes per la pèrdua de vehicles per a persones físiques i jurídiques, sense condicionar-la a la compra de nous vehicles i sense impostos. En una segona convocatòria, a més, es van duplicar les quanties”.
El nombre total de beneficiaris de totes les ajudes concedides per la Generalitat per la pèrdua de vehicles és de 85.692, i ja s’han abonat 320 milions d’euros. D’aquest total, 81.760 beneficiaris han rebut ja la darrera ampliació anunciada sense tràmits addicionals.
Impostos
En relació amb la compra de vehicles, Cano ha lamentat que el Govern “es nega a exonerar o aplicar un tipus d’IVA 0, amb caràcter retroactiu, en la compra de cotxes adquirits per propietaris que van perdre el seu vehicle com a conseqüència de la DANA”.
Segons ha explicat, “l’ajuda que rep una persona afectada és igual o inferior a l’IVA associat al preu del vehicle, ja que l’Executiu no vol perdonar aquest impost i està fent caixa amb la tragèdia”.
Finalment, la Generalitat ha exigit al Govern d’Espanya que adopte les mesures necessàries perquè els titulars de vehicles sinistrats en la riuada d’octubre que no hagen pogut ser peritats per haver desaparegut puguen conservar les ajudes rebudes.
Per a això, Cano ha demanat a la Direcció General de Trànsit (DGT) que habilite un procediment específic que evite que les persones afectades hagen de retornar les ajudes per no poder acreditar la declaració de sinistre total dels seus vehicles.