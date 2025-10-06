La Rondalla de Benifaió presenta el llibre “Més de 60 anys d’història”
Una publicació que recull la trajectòria, actuacions i anècdotes d’aquest emblemàtic grup local
El saló d’actes del Consell Agrari Municipal de Benifaió va acollir el passat divendres la presentació del llibre “La Rondalla de Benifaió, més de 60 anys d’història”.
Aquesta publicació recull no sols la història de la Rondalla al llarg de més de sis dècades, sinó també les anècdotes, actuacions i la trajectòria d’aquest grup, que amb les seues veus i la música de la tuna s’ha convertit en una senya d’identitat del municipi.
L’alcaldessa Marta Ortiz va presidir l’acte i va desitjar a la Rondalla “molts anys més de trajectòria, animant i dinamitzant, amb la incorporació de noves generacions i sempre fent de les vostres veus i cançons un moment inoblidable”.
Un numerós públic va aplaudir l’acte, que va tenir com a mantenidor el veí de Benifaió Claudio Blasco. L’actual president de la Rondalla, Juan Gadea, va agrair el suport de tanta gent en una vetlada on es van viure moments emotius recordant integrants de la Rondalla que ja no són amb nosaltres i rememorant actuacions passades no sols a Benifaió, sinó també en molts pobles de la Comunitat Valenciana.