Les associacions de víctimes de la DANA rebutgen la invitació institucional del 9 d’Octubre
Denuncien que les institucions no han estat a l’altura de les necessitats de la ciutadania després de la riuada
Les principals associacions de víctimes i damnificats de la DANA han anunciat que no assistiran als actes institucionals del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
En un comunicat conjunt, les associacions —entre elles l’Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O, l’Associació de Damnificats de l’Horta Sud i l’Associació de Víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024— expliquen que, tot i el profund respecte que senten per les institucions valencianes, consideren que la representació del màxim òrgan i del seu president, Carlos Mazón, no ha estat ni està a l’altura del que el poble valencià va necessitar el passat 29 d’octubre, ni del que continua necessitant un any després.
Per respecte a la institució i amb tot el seu sentiment valencià, les associacions han pres la decisió de declinar la invitació.