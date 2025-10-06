Les obres del Punt Jove de Guadassuar estaran acabades al mes de desembre

Les obres del Punt Jove de Guadassuar estaran acabades al desembre
El nou espai recuperarà l’activitat i s’obrirà a la participació juvenil per reorganitzar el seu interior
El nou Punt Jove de Guadassuar estarà acabat al mes de desembre. Com moltes de les instal·lacions municipals de la localitat, este espai va ser afectat per la DANA del passat 29 d’octubre, provocant humitats que posaren en risc les estructures i feien impossible la continuïtat de l’activitat al seu interior.
Les obres estan duent-se a terme gràcies al suport econòmic del Govern d’Espanya i hauran d’estar acabades abans del 31 de desembre del 2025.
Amb esta subvenció del Ministeri de Joventut, de 700.000 euros, l’Ajuntament de Guadassuar pretén actuar en altres punts del municipi.
L’avanç a bon ritme d’estes actuacions representa una bona notícia per a les persones joves que utilitzen habitualment este servei, reubicat temporalment al Centre Cultural de Guadassuar mentre es realitzen les millores al local.
Una vegada acaben els treballs, des de l’àrea de joventut del municipi s’obrirà un procés de participació perquè siguen els joves i les joves els qui decidisquen com volen reorganitzar l’interior per tornar a convertir-lo en un punt d’encontre de referència.
A Guadassuar encara queden instal·lacions municipals greument afectades per la riuada, com és el cas de l’Auditori, que a més de rehabilitar-se, haurà d’adequar-se a la normativa vigent.
L’horari del Punt Jove, situat ara al primer pis del Centre Cultural, és de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, amb punt d’informació i assessorament els dilluns i els divendres de 10:30 a 14 hores, amb cita prèvia.