S’inicien els treballs de reconstrucció dels restaurants i locals de la Malvarrosa

Deu dels dotze restaurants seran enderrocats de manera progressiva: cinc durant el 2025 i cinc més l’any següent.
A més, la reforma preveu un augment de l’aforament per tal de poder atendre una major quantitat de clientela.
La alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que les estructures actuals daten dels anys 90 i necessitaven una renovació. Segons ha explicat, es busca no deixar les platges sense servei, combinant les obres de manera progressiva.
Al local El Bobo, li seguiran pròximament Casa Isabel, La Murciana, La Alegria de la Huerta… i així fins a un total de 10 restaurants, que són un gran atractiu turístic i gastronòmic de la ciutat.
Així mateix es preveu elevar els edificis un total de 50 cm sobre la cota de sòl amb l’objectiu de previndre l’efecte de possibles inundacions.
Aquest procés de dignificació respon tant a les reivindicacions dels hostalers com de la ciutadania, que demanava millorar la imatge de la façana marítima. En els últims dos anys, l’equip de govern ha modificat el Pla Especial i ha aprovat les 10 llicències necessàries per a dur a terme la renovació dels establiments.
La previsió és que, en un termini de dos anys, la platja de la Malvarrosa presente una imatge completament renovada, moderna i atractiva, millorant tant l’experiència dels visitants com les condicions per als negocis locals.