Ekon, el ximpanzé nascut a BIOPARC València, supera amb èxit la seua reintegració familiar

Ekon, el ximpanzé nascut a BIOPARC, completa amb èxit el seu procés de reintegració amb el pare.
El retrobament amb el seu par reforça la cohesió familiar i el benestar del grup de ximpanzés
L’equip de BIOPARC València ha aconseguit un nou avanç en el complex protocol que va permetre salvar la vida d’Ekon, el ximpanzé nascut el passat febrer. Després de mesos de cures i reintegració progressiva, el menut ha sigut finalment acceptat pel seu pare, Moreno, en un emotiu retrobament que reforça la cohesió del grup.