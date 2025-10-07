El Club de los Libros Libres: un refugi per a salvar els llibres

Rafa Soriano crea un refugi literari a València per a preservar i compartir llibres.
El Club de los Libros Libres permet endur-se, llegir i conservar llibres a canvi d’una quota simbòlica.
La vida d’un llibre depén del seu lector, passant de ser llegit a quedar oblidat o fins i tot perdut. Preocupat per “salvar-los”, Rafa Soriano va crear a València El Club de los Libros Libres, basant-se en la idea que “un llibre és de paper però no només és paper”.
Des de fa cinc anys, aquesta iniciativa ha aconseguit reunir milers de llibres en una biblioteca-refugi al cor de la Malvarrosa. Els llibres són lliures: els membres poden endur-se’ls, llegir-los, tornar-los o quedar-se amb aquells que els resulten especials, amb una quota anual de 11 euros.