El Consell concedeix les seues distincions més altes a col·lectius, associacions i institucions per la seua solidaritat després de la DANA

El Consell atorga les seues distincions més altes a col·lectius, associacions i institucions per la seua solidaritat després de la DANA del 29 d’octubre de 2024.


Els guardons reconeixen l’ajuda de serveis d’emergències, voluntariat, empreses, universitats, sectors agrícoles i comunitat internacional.

El ple del Consell ha aprovat concedir l’Alta Distinció a les comunitats autònomes i la Distinció de la Generalitat a institucions, entitats, associacions i col·lectius que van mostrar la seua solidaritat amb els valencians i valencianes afectats per la riuada del 29 d’octubre de 2024, la catàstrofe natural més greu de la història recent de la Comunitat Valenciana.

Alta Distinció a les comunitats autònomes

Aquest guardó reconeix la resposta extraordinàriament solidària i pròxima de les comunitats autònomes d’Espanya durant l’emergència, que va permetre mitigar els danys i oferir assistència a la població afectada.
El Consell destaca que aquest model de col·laboració va més enllà de la mera distribució de competències, constituint una estructura de corresponsabilitat institucional i solidaritat territorial.

Distinció de la Generalitat a la solidaritat mostrada

La Distinció de la Generalitat reconeix la dedicació de sectors, entitats, organismes i associacions que van demostrar que, en els moments més crítics, la societat valenciana i espanyola és capaç de unir-se per protegir la vida, la dignitat i l’esperança.

Entre els guardonats es troben:

  • Serveis d’emergències: sanitaris, bombers, policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Forces Armades, que van oferir assistència directa a milers de persones damnificades.
  • Professionals sanitaris i voluntaris: pels seus cures, acompanyament i suport emocional.
  • Serveis socials i voluntariat ciutadà: Protecció Civil, ONG, associacions i entitats del tercer sector que van prestar ajuda immediata a les famílies afectades.
  • Empreses i entitats financeres: que van aportar recursos i donacions, contribuint a l’atenció, acollida i recuperació de la població.
  • Universitats i centres educatius: que van facilitar recursos humans, materials i científics, amb professorat implicat en la reconstrucció comunitària.
  • Sector agrícola i cooperatives: que es van mobilitzar per atendre les seues pròpies pèrdues i ajudar la comunitat.
  • Àmbit de justícia: instituts de medicina legal, oficines d’atenció a les víctimes i personal al servei de l’Administració de Justícia.
  • Comunitat religiosa: pel seu suport material, espiritual i logístic als damnificats.
  • Col·laboració internacional: països de tot el món que van oferir recursos, fons i acompanyament.

