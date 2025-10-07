El Consell concedeix les seues distincions més altes a col·lectius, associacions i institucions per la seua solidaritat després de la DANA

El Consell atorga les seues distincions més altes a col·lectius, associacions i institucions per la seua solidaritat després de la DANA del 29 d’octubre de 2024.
Els guardons reconeixen l’ajuda de serveis d’emergències, voluntariat, empreses, universitats, sectors agrícoles i comunitat internacional.
El ple del Consell ha aprovat concedir l’Alta Distinció a les comunitats autònomes i la Distinció de la Generalitat a institucions, entitats, associacions i col·lectius que van mostrar la seua solidaritat amb els valencians i valencianes afectats per la riuada del 29 d’octubre de 2024, la catàstrofe natural més greu de la història recent de la Comunitat Valenciana.
Alta Distinció a les comunitats autònomes
Aquest guardó reconeix la resposta extraordinàriament solidària i pròxima de les comunitats autònomes d’Espanya durant l’emergència, que va permetre mitigar els danys i oferir assistència a la població afectada.
El Consell destaca que aquest model de col·laboració va més enllà de la mera distribució de competències, constituint una estructura de corresponsabilitat institucional i solidaritat territorial.
Distinció de la Generalitat a la solidaritat mostrada
La Distinció de la Generalitat reconeix la dedicació de sectors, entitats, organismes i associacions que van demostrar que, en els moments més crítics, la societat valenciana i espanyola és capaç de unir-se per protegir la vida, la dignitat i l’esperança.
Entre els guardonats es troben:
- Serveis d’emergències: sanitaris, bombers, policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Forces Armades, que van oferir assistència directa a milers de persones damnificades.
- Professionals sanitaris i voluntaris: pels seus cures, acompanyament i suport emocional.
- Serveis socials i voluntariat ciutadà: Protecció Civil, ONG, associacions i entitats del tercer sector que van prestar ajuda immediata a les famílies afectades.
- Empreses i entitats financeres: que van aportar recursos i donacions, contribuint a l’atenció, acollida i recuperació de la població.
- Universitats i centres educatius: que van facilitar recursos humans, materials i científics, amb professorat implicat en la reconstrucció comunitària.
- Sector agrícola i cooperatives: que es van mobilitzar per atendre les seues pròpies pèrdues i ajudar la comunitat.
- Àmbit de justícia: instituts de medicina legal, oficines d’atenció a les víctimes i personal al servei de l’Administració de Justícia.
- Comunitat religiosa: pel seu suport material, espiritual i logístic als damnificats.
- Col·laboració internacional: països de tot el món que van oferir recursos, fons i acompanyament.