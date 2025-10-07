Josep Chaqués i el Restaurant Juan XXIII, guardonats amb els Premis Ciutat de Benifaió 2025 per la seua trajectòria i compromís amb la comunitat.
Els guardonats seran reconeguts durant els actes del 9 d’octubre, destacant la promoció de la llengua valenciana i la gastronomia local.
La novena edició dels Premis Ciutat de Benifaió ja té guanyadors. La Comissió Informativa de Règim Interior, reunida el 6 d’octubre, va decidir atorgar el Premi Ciutat de Benifaió 2025 a Josep Francesc Chaqués i Noverques en la categoria de persona física, i al Restaurant Juan XXIII en la categoria d’entitat, col·lectiu o empresa local.
Josep Chaqués i la defensa de la llengua valenciana
Josep Chaqués és professor de llengua valenciana i ha dedicat la seva trajectòria a fomentar l’ensenyament en valencià. Com a director del col·legi Trullàs de Benifaió, va impulsar la implantació de la llengua valenciana i va organitzar la Primera Trobada l’any 1986, donant continuïtat a més de vint-i-cinc edicions com a president de la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera.
És president fundador i membre actiu d’Escola Valenciana i de la Fundació Sambori, impulsant el premi literari escolar que abasta tots els nivells educatius. Ha coordinat i publicat més de 380 llibres de text i col·leccions de literatura infantil i juvenil en valencià, rebent reconeixements com el Galardó Cultural de la Ribera, el Galardó Miquelet d’Honor i La Abeja de Oro de l’Ajuntament de Montroy.
Restaurant Juan XXIII, referent de la gastronomia local
El Restaurant Juan XXIII, regentat pels germans La Peña Moreno, rep aquest premi per la seva trajectòria de més de 30 anys en la restauració local, destacant en la Guia Michelin 2025 com a “Big Gourmand”. La seua cuina combina tradició i detalls moderns, amb especial èmfasi en peixos frescos i arrossos. A més, el restaurant ha participat en diversos concursos culinàries, obtenint premis com el de Millor Puchero 2024 de l’Ajuntament de L’Alcúdia.
Entrega de premis el 9 d’octubre
Els guardonats rebran la seua distinció durant la jornada festiva del 9 d’octubre, després dels actes institucionals d’homenatge a la Senyera, que enguany se celebraran a partir de les 12:15 h al Centre Cultural Enric Valor de Benifaió, a causa de la previsió de mal temps.
L’alcaldessa, Marta Ortiz, ha subratllat que aquests premis reconeixen la tasca destacada de persones i col·lectius en benefici de la societat, felicitant Josep Chaqués i els responsables del Restaurant Juan XXIII pel seu treball i compromís amb la comunitat.