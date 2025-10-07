L’Alcúdia viu la tradicional Penjada de Corones de Llorer

Els alumnes de primària protagonitzen la tradicional Penjada de Corones de Llorer pels carrers de L’Alcúdia.
Una iniciativa amb més de cinquanta anys que uneix cultura, història i identitat valenciana.
L’Alcúdia ha viscut hui una de les seues cites més estimades: la penjada de corones de llorer, un acte que combina cultura, educació i identitat local.
Els alumnes de sisé de primària dels quatre col·legis han sigut els protagonistes, acompanyats pel so de la dolçaina i el tabal, penjant les corones de llorer pels carrers 9 d’Octubre i Jaume I.
L’acte ha començat a la plaça Tirant lo Blanc, amb la participació de mestres i la regidora d’educació, Rosa Marinez, destacant el seu valor històric i simbòlic.
L’origen de la penjada es remunta als anys seixanta, quan Josep Lluís Bauset, mestre i activista cultural, va començar a confeccionar corones de llorer com a gest de reivindicació i estima per la llengua valenciana.
Des d’aleshores, la iniciativa s’ha convertit en una celebració col·lectiva, que uneix generacions i ret homenatge a Jaume I i a figures com Bauset, que van lluitar per la cultura i la llengua valenciana.