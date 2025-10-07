L’alumnat del CEIP Cervantes de Sueca reprén les classes en dos espais municipals mentre es rehabilita l’escola

Els alumnes del CEIP Cervantes tornen a classe en espais municipals mentre es repara el sostre enfonsat per les pluges.
Infantil i primers cursos a la ludoteca, i la resta al centre de formació d’adults, amb mesures d’emergència per garantir la docència.
L’alumnat del CEIP Cervantes de Sueca ha tornat hui a les aules dividit en dos espais municipals, després que les fortes pluges del 29 de setembre enfonsaren el fals sostre de l’escola, fent impossible continuar amb normalitat.
Els xiquets i xiquetes d’infantil fins a tercer de primària han estat reubicats a la ludoteca municipal, mentre que quart, cinqué i sisé comencen a donar classes al centre de formació de persones adultes de Sueca.
El director general d’infraestructures educatives, José María Larena, ha acordat declarar emergència per iniciar les actuacions de reparació de forma immediata, i es treballa en la reparació integral de la coberta, una demanda històrica.
El gimnàs de l’escola albergarà el menjador, i l’alumnat farà ús de patis alternatius: les pistes del Cervantes i la plaça de l’Ajuntament.
Les famílies subratllen les dificultats de conciliació i la problemàtica de dividir el professorat entre els dos espais.
De moment, caldrà esperar per conéixer els terminis dels treballs, tal com reclamen el consistori suecà i la comunitat educativa.