Mazón afirma que l’últim vídeo del Cecopi ratifica que la CHJ no va comunicar “la hecatombe del barranc del Poyo”

Mazón afirma que el vídeo del Cecopi confirma que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no va comunicar la segona crescuda del barranc del Poyo durant la DANA.
El president defensa la gestió de la Generalitat i lamenta el “reconeixement tardà” de la CHJ sobre la falta d’informació en l’episodi més greu.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmat aquest dimarts que l’últim vídeo del Centre de Coordinació d’Emergències (Cecopi), enregistrat el dia de la DANA del 29 d’octubre de 2024, “ratifica que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) mai va comunicar la hecatombe del barranc del Poyo”.
Les imatges, fetes públiques aquest dilluns, mostren les anotacions preses per l’exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa judicial oberta, mentre el subdirector d’Emergències, Jorge Suárez, li explicava la situació hidrològica del moment.
Mazón defensa la gestió de la Generalitat durant la DANA
Preguntat pels mitjans de comunicació abans del ple del Consell, Mazón ha insistit que el vídeo confirma la versió mantinguda per la Generalitat des del primer moment:
“La crescuda parcial del Poyo al matí va ser informada i comunicada a tots els ajuntaments i a tota la xarxa. A migdia el barranc estava sec. El que mai es va comunicar al Cecopi va ser el tsunami de tota la vesprada.”
El president ha assenyalat que, “per fi, la pròpia Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha reconegut” que aquella segona crescuda, “la hecatombe del Poyo de la vesprada, no va ser comunicada”.
Reconeixement tardà i absència d’informació
Mazón ha remarcat que la Generalitat va mantindre l’alerta hidrològica durant tot el dia a causa de la primera crescuda, però ha lamentat que “després de molt de temps de silenci, la Confederació no ha tingut més remei que reconéixer” que no hi va haver cap avís sobre el segon episodi, molt més greu.
“No hi va haver informació sobre el tsunami, i això ja ha quedat demostrat. Desgraciadament ha sigut així”, ha conclòs.
Respecte a les associacions de víctimes de la DANA
Pel que fa a la decisió de les tres principals associacions de víctimes de la DANA de declinar la invitació als actes institucionals del 9 d’Octubre, Mazón ha expressat el seu “màxim respecte”.
“Sempre el màxim respecte cap a elles”, ha subratllat.
Les entitats —Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O, Associació de Damnificats de l’Horta Sud i Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre 2024— van justificar la seua absència en considerar que la representació institucional “no ha estat a l’altura del que el poble valencià necessitava el passat 29 d’octubre ni del que continua necessitant un any després”.
Sense valoració de les enquestes
Finalment, preguntat per les últimes enquestes publicades, Mazón ha declinat fer-ne cap valoració i ha recordat que, des del seu executiu, “no solem opinar mai sobre els sondejos”.