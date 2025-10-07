Sueca comença la sega de l’arròs

Les pluges i els fongs compliquen una campanya d’arròs marcada pels retards i la menor producció.
Els llauradors esperen que la recta final de la sega ajude a reduir les pèrdues
Comença la temporada de la collita d’arròs, una campanya complicada per als productors. Les pluges intenses de les últimes setmanes han endarrerit els treballs als camps.
A més, la presència de pericularia, un fong que afecta els cultius en períodes de molta humitat, ha reduït el rendiment i la qualitat del gra en algunes zones.
Tot i això, els llauradors confien que la part final de la collita permeta compensar parcialment les pèrdues.