Tavernes de la Valldigna inaugura el nou Centre d’Acollida d’Animals que donarà servei a 61 municipis

Tavernes de la Valldigna estrena un centre per a l’acollida i adopció responsable d’animals.
El nou equipament donarà servei a 61 municipis i compta amb zones adaptades per a gossos i gats
El Consorci de la Ribera i les mancomunitats de la Ribera Alta, Ribera Baixa i Safor han inaugurat el nou Centre d’Acollida d’Animals de Tavernes de la Valldigna, amb un pressupost d’1.475.000 euros.
El centre té capacitat per a més de 100 gossos i 100 gats, amb mòduls adaptats, patis comuns, zones de passeig, sala de consulta veterinària i espais de formació i reunions.
Ubicat en un solar municipal de més de 3.000 m², dins del polígon El Golfo, el centre entrarà en funcionament esta setmana i està preparat per vetllar pel benestar i l’adopció responsable dels animals.
La inauguració suposa la primera fase d’un projecte més ambiciós, que continuarà amb un segon centre a l’Alcúdia, amb solar de més de 4.000 m² i obertura prevista per a principis de 2026.
Amb aquest projecte, la Ribera i la Safor avancen cap a una gestió moderna i ètica del benestar animal, basada en cooperació i adopció responsable.