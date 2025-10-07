València ret homenatge a la reina Na Violant d’Hongria en vespres del Nou d’Octubre

València homenatja Na Violant d’Hongria amb la col·locació d’una corona de llorer al seu monòlit de Campanar.
L’acte reconeix el llegat històric de la reina consort en els primers passos del Regne de València.
L’Ajuntament de València ha ret homenatge este dimarts a Na Violant d’Hongria, segona esposa de Jaume I, en vespres del Dia de la Comunitat Valenciana. L’alcaldessa, María José Catalá, i el president de la Fundació Goerlich, Andrés Goerlich, han col·locat una corona de llorer als peus del monòlit dedicat a la reina consort, situat al barri de Campanar.
“Amb este gest, la ciutat de València vol expressar el seu reconeixement a la memòria d’una figura històrica, extraordinària i clau en els primers passos de València com a Regne”, ha assenyalat l’alcaldessa.
El barri de Campanar compta des del mes d’abril amb un monòlit que reconeix el llegat de Na Violant d’Hongria al parc de l’Escultor García Mas, amb la inscripció: ‘València a su reina Violante de Hungría’. La peça ha estat donada per la Fundació Goerlich i realitzada pels arquitectes Alejandro Moreno Ruiz i Pablo Muñoz Vázquez.
L’alcaldessa ha agraït la donació i ha ressaltat la labor de totes les persones i entitats que lluiten per reivindicar el patrimoni, material i immaterial de la ciutat.