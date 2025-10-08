AVA-ASAJA exigeix a la CE revisar el tractament en fred de Sud-àfrica després de detectar falsa papallona en les seues taronges

AVA-ASAJA reclama a la Comissió Europea una revisió del tractament en fred de cítrics sud-africans després de detectar la falsa papallona.
L’associació alerta que els reiterats incompliments posen en risc la seguretat fitosanitària europea i exigeix mesures preventives immediates.
La Comissió Europea va notificar al setembre la detecció de la falsa papallona (Thaumatotibia leucotreta) en taronges procedents de Sud-àfrica, malgrat que els carregaments estan obligats per la legislació comunitària a sotmetre’s a un tractament en fred durant el transport, que hauria d’eliminar qualsevol possibilitat de presència d’esta plaga de quarantena.
Davant d’aquest nou incompliment per part de Sud-àfrica, AVA-ASAJA exigeix a la CE que realitze una revisió exhaustiva del mecanisme de tractament en fred i, si escau, adopte mesures dràstiques, com el tancament de fronteres a cítrics sud-africans, per prevenir la introducció i propagació d’aquesta plaga, que afecta nombrosos cultius i espècies arbòries.
Segons l’associació, el mecanisme actual és incorrecte, ja que els sensors només mesuren la temperatura de l’ambient del contenidor, i no la de la polpa de la fruita, que és la necessària per eradicar la plaga. A més, tenint en compte que només el 0,0082 % de les importacions són sotmeses a controls físics, AVA-ASAJA alerta que si s’ha detectat un carregament infestat, probablement n’hi ha més que han entrat a Europa.
Altres deteccions fitosanitàries
- El juny de 2025 es va detectar la mateixa plaga en pomelets de Sud-àfrica.
- Al setembre, es van registrar tres casos més de taca negra dels cítrics (Phyllosticta citricarpa) en taronges i pomelets.
- En total, Sud-àfrica acumula 16 interceptacions de cítrics infestats aquest any.
AVA-ASAJA denuncia que els reiterats incompliments de Sud-àfrica posen en risc la seguretat fitosanitària europea i reclama a la CE que adopte mesures preventives immediates davant plagues com el cotonet de Sud-àfrica (Delottococcus aberiae) o el trips de Sud-àfrica (Scirtothrips aurantii), ja presents a Europa.
Risc fitosanitari del Mercosur
L’associació alerta també sobre el risc d’entrada de plagues i malalties amb les importacions citrícoles dels països del Mercosur, coincidint amb la negociació d’un tractat comercial UE-Mercosur:
- Uruguai: quatre interceptacions de càncer bacterià dels cítrics (Xanthomonas citri) i una de taca negra.
- Brasil: dues interceptacions més de Xanthomonas citri en enviaments de llimes.
AVA-ASAJA reclama a la CE que el tractat no avance fins que els països tercers garanteixen la seguretat fitosanitària de les seues exportacions a Europa i alerta que el conveni podria incrementar la introducció de noves plagues, perjudicant productors i consumidors europeus.