Cullera transformarà el carrer València amb una inversió de més d’1,2 milions d’euros

El projecte busca convertir el carrer València en una via més moderna, segura, accessible i sostenible per al veïnat.
Les obres, amb un termini d’execució d’un any, compten amb el suport de la Diputació i responen a una reivindicació històrica del barri del Raval.
- Inversió prevista: més d’1,2 milions d’euros.
- Inici de l’obra: pròxims dies, amb un període d’execució d’un any.
- Actuacions principals: pavimentació, clavegueram, col·lectors d’aigües pluvials, infraestructura hidràulica, enllumenat, accessibilitat, mobilitat i arbratge.
Cullera, 7 d’octubre de 2025.– L’Ajuntament de Cullera, amb el suport de la Diputació de València, iniciarà la reurbanització integral del carrer València, una de les vies principals del municipi, amb l’objectiu de fer-lo més modern, accessible, segur i amb millors infraestructures.
Aquest mateix vespre, l’equip tècnic municipal, acompanyat de l’alcalde Jordi Mayor, el regidor d’Obres Municipals, Salva Tortajada, i la regidora d’Urbanisme, Débora Marí, ha presentat el projecte al veïnat, establiments i comerços de la zona.
Principals actuacions del projecte
- Nova pavimentació i ampliació de les voreres.
- Renovació de la xarxa de clavegueram i col·lectors d’aigües pluvials.
- Actualització de la infraestructura hidràulica.
- Modernització de l’enllumenat públic amb tecnologia LED, més eficient i sostenible.
- Millora de l’accessibilitat, mobilitat i funcionalitat del carrer.
- Incorporació d’arbrat per guanyar en qualitat ambiental i confort urbà.
Segons l’alcalde, Jordi Mayor, «complim amb una reivindicació històrica del barri del Raval i de la ciutat per transformar profundament una de les vies principals com és el carrer València». L’actuació forma part de la modernització constant de l’entramat urbà cullerenc en els últims 10 anys, amb l’objectiu de fer una ciutat més accessible, segura, sostenible i amable per a les persones.
El període d’execució previst de l’obra és d’un any.