El Consell reforça la seguretat amb obres en els encausaments de 28 municipis afectats per les riuades

El Consell inverteix 25 milions d’euros en reforçar els encausaments urbans de 28 municipis afectats per riuades
Godelleta rebrà 1,7 milions per construir murs de gabions, protegir talussos i millorar la seguretat urbana
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca està executant obres de recuperació dels encausaments urbans en 28 municipis afectats per les riuades, amb una inversió total de 25 milions d’euros en les comarques de la Hoya de Buñol, l’Horta Sud, la Ribera Alta, Los Serranos, la Plana d’Utiel-Requena i el Camp de Túria.
En el municipi de Godelleta, la conselleria destina 1,7 milions d’euros a reforçar la seguretat del cau urbà afectat, amb la construcció d’un mur de gabions de 3,5 m d’altura i 325 m de longitud, protecció del talús, reposició del ferm, instal·lació de nova barrera de seguretat i renovació de l’enllumenat públic.
El conseller, Miguel Barrachina, ha destacat que aquestes actuacions reforcen la protecció davant episodis de pluges intenses i riuades, i són un exemple de col·laboració entre administracions per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania, així com la prevenció davant els efectes del canvi climàtic.