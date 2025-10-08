El PSPV-PSOE llança la campanya del 9 d’Octubre amb la defensa de l’autogovern com a eix central

Lema de la campanya: “Ho arreglarem de nou”.
Objectiu: reivindicar els valors de l’autogovern amb orgull davant de qui intenta desprestigiar-lo des de les institucions.
El PSPV-PSOE ha iniciat la seva campanya per al 9 d’Octubre, centrant-se en la defensa de l’autogovern valencià. Amb el lema “Ho arreglarem de nou”, els socialistes animen la ciutadania a reivindicar els valors de l’autogovern, davant de qui pretén deteriorar-lo des de dins de les institucions.
Segons el partit, l’autogovern és la millor eina per avançar cap a una terra més justa i pròspera, i recorden que gràcies a ell els valencians decideixen sobre qüestions clau com educació i sanitat, en definitiva, sobre el benestar de la ciutadania.
El PSPV-PSOE ha remarcat que l’autogovern no es negocia, sinó que es defensa com a pilar del progrés, i exigeix respecte i lleialtat institucional al projecte valencià: “Els valencians i valencianes tenim molt per a sentir-nos orgullosos”.