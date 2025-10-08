La Fúmiga actua per última vegada a Alzira abans del gran adéu

La Fúmiga es despedeix a Alzira abans del gran adéu
Horaris i artistes convidats del concert especial
La Fúmiga actua per última vegada a Alzira abans del gran adéuBaix l’eslògan que mai haguérem volgut escoltar, ‘Tot s’acaba’, La Fúmiga ha anunciat el seu adéu amb dos grans concerts al 2026: el 17 d’octubre al Sant Jordi Club de Barcelona i el 24 d’octubre al Roig Arena de València.
Però abans, amb motiu del dia dels valencians i les valencianes, La Fúmiga actuarà per última vegada a Alzira, a casa. El primer concert, a més, després d’anunciar la retirada.
Recordem que els concerts d’esta nit s’avancen per qüestions meteorològiques: les portes s’obriran a les 18:45h i La Fúmiga actuarà a les 21:15h. Quinto encetarà els concerts a les 19:15h, Esther actuarà a les 20:15h, Figa Flawas a les 23:15h i, finalment, Naina tancarà a les 00:45h.