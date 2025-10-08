La Generalitat ajorna l’acte institucional del 9 d’Octubre davant l’alerta taronja per pluges

L’acte institucional del 9 d’Octubre s’ajorna per la previsió de pluges intenses
La Generalitat prioritza la seguretat dels assistents i l’alerta taronja continua vigent
La Generalitat ha decidit ajornar l’acte institucional del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, després que l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) haja activat l’avís de nivell taronja per fortes pluges al litoral de València i d’Alacant.
La decisió s’ha pres per recomanació de la Conselleria de Justícia i Interior, amb l’objectiu d’evitar els desplaçaments de més de 400 persones convidades i garantir la seguretat davant la situació meteorològica.
Entre les persones distingides amb els guardons del 9 d’Octubre hi ha serveis d’emergències, entitats i organismes que han de romandre en alerta pel temporal, així com alcaldes i alcaldesses que han de seguir l’evolució des dels seus municipis.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, emetrà este dijous una declaració institucional amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. La nova data per a la celebració de l’acte i l’entrega de les distincions es comunicarà pròximament.
Segons la previsió de l’AEMET, es podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat en 12 hores en punts del litoral de València i Alacant. Davant esta situació, el Centre de Coordinació d’Emergències ha decretat l’alerta taronja per pluges i tempestes i recomana extremar la precaució i seguir els canals oficials d’informació.