L’Ajuntament d’Alzira presenta la setmana de les persones majors

Alzira dedica una setmana a les persones majors amb activitats per fomentar la inclusió i combatre l’edatisme
Les jornades començaran el 20 d’octubre amb conferències i activitats culturals fins al 24 d’octubre
La regidoria Serveis Socials, Igualtat, Polítiques Inclusives i Habitatge ha presentat hui la setmana dedicada a les persones grans, amb el lema: “Persones grans, grans persones”. Una setmana plena d’activitats per incentivar la inclusió de les persones grans en la societat Alzirenya.
Durant la presentació, s’ha destacat la importància de fomentar la participació activa i la inclusió de les persones grans en tots els àmbits de la vida comunitària, des de la cultura fins a l’educació o l’oci. A més, s’ha remarcat el compromís en la lluita contra l’edatisme, és a dir, contra qualsevol tipus de discriminació per edat. Esta setmana pretén recordar que el respecte i la dignificació cap a les persones grans han d’estar presents cada dia de l’any.
Les activitats previstes començaran el dilluns 20 d’octubre, a l’Auditori de la Casa de la Cultura, amb l’acte inaugural “Llums i Ombres: desmuntant l’edatisme”, a càrrec de Gustavo Zaragozà, doctor en Psicologia, consultor i escriptor. En esta sessió, Zaragozà abordarà els principals estereotips que afecten les persones majors i oferirà eines per fomentar una mirada més respectuosa i integradora.
Unes jornades que esperen tindre molt bona afluència i fins el 24 d’octubre tindran activitats per els més majors de la població.
Amb esta iniciativa, Alzira reafirma el seu compromís amb una societat més justa, inclusiva i respectuosa amb totes les edats. La Setmana de les Persones Grans es presenta com una oportunitat per trencar estereotips, fomentar el diàleg intergeneracional i reconéixer el paper actiu i imprescindible dels nostres majors en la vida quotidiana del municipi.
Una celebració que convida a mirar cap al futur amb gratitud i empatia, recordant que cuidar de les persones grans és cuidar del nostre propi demà.