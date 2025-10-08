Mazón destaca el Pla Plurianual de finançament de les universitats públiques com “un fita per a l’educació superior, la investigació i la innovació”
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha signat amb els rectors de les cinc universitats públiques valencianes el Pla Plurianual de Finançament 2026-2029, aprovat recentment pel Consell.
Mazón ha destacat que este acord suposa “un compromís ferm amb l’educació superior, la investigació i la innovació”, en dotar les universitats de recursos estables i reconéixer que “el coneixement és una inversió estratègica amb pressupost, calendari i compromisos ferms”.
El pla garanteix transferències corrents de 1.034,5 milions d’euros a l’any, que augmentaran fins a superar els 1.103 milions en els Pressupostos de 2026. A més, estableix una finançament estructural bàsica, variables vinculades a la normativa i a la inflació, i objectius de qualitat i innovació.
Cada universitat rebrà una dotació específica:
- Universitat de València: més de 373 milions d’euros
- Universitat Politècnica de València: prop de 288 milions
- Universitat d’Alacant: al voltant de 202 milions
- Universitat Jaume I: més de 105 milions
- Universitat Miguel Hernández: més de 96 milions
El president ha valorat “el diàleg i el consens” assolit amb les universitats, i ha subratllat que este pla consolida l’aposta de la Generalitat per la estabilitat, l’equitat i l’excel·lència del sistema universitari valencià.