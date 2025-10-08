Trasllat de la Reial Senyera al Saló de Cristall.

La Reial Senyera s’exposa al Saló de Cristall per a rebre l’homenatge ciutadà en la vespra del 9 d’Octubre
L’alcaldessa María José Catalá presideix el trasllat, amb Borja Sanjuán com a portador en la Processó Cívica
Des d’aproximadament les 10 del matí d’este dimecres, la Reial Senyera de València ha quedat exposada al Saló de Cristall per a rebre l’homenatge i la proximitat de ciutadans i ciutadanes, en la vespra del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
L’alcaldessa, María José Catalá, ha presidit l’acte del trasllat de la bandera, acompanyada pel portaveu del Grup Municipal Socialista, Borja Sanjuán, que exercix enguany com a portador de la Senyera en la Processó Cívica, així com per diversos membres de la corporació.
L’exposició “La Nostra Senyera” reunix cada any nombrosos visitants, que s’acosten fins a les dependències municipals per a oferir l’homenatge pròxim a la insígnia que representa a tot el poble valencià. La mostra arriba enguany a la tretzena edició.