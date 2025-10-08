València viu la celebració Sant Donís amb persones majors

Gran participació i il·lusió dels majors
Activitats tradicionals i convivència
La regidora de Benestar Social i Persones Majors, Marta Torrado, va assistir en la vesprada d’ahir, dimarts 7 d’octubre, a l’acte de celebració del dia de Sant Donís amb la participació de més de 1.000 majors.
En este sentit, Torrado ha ressaltat la il·lusió amb la qual les persones majors esperen esta festivitat, agraïnt el detall dels massapans tradicionals que se’ls entrega, i a més, és una activitat molt positiva perquè ixen de casa i gaudixen d’un moment agradable amb altres persones de la seua edat”.
Este acte, organitzat amb motiu de la festivitat valenciana del 9 d’Octubre, es va realitzar en el Cobert 2 del Port de València, on es va oferir un ball-berena. En concret, es va repartir orxata, les típiques figuretes de massapà i es va amenitzar la vesprada amb l’actuació de sopranos.