Alzijoya Alzira: l’art de la joieria artesanal a preu de fàbrica

Alzijoya Alzira: més de 30 anys d’experiència en joieria artesanal a preu de fàbrica
Aliances, col·leccions exclusives i personalització per a regals únics i duradors
Amb més de 30 anys d’experiència en joieria artesanal, Alzijoya s’ha consolidat com a referent local en creació i venda de productes de luxe a preu assequible. Situada al centre comercial Carrefour Alzira, la joieria combina elegància, innovació i proximitat amb el client.
Els clients poden trobar des de aliances de boda, medalles religioses i pendents de perla o diamant, fins a col·leccions exclusives minimalistes i colgants escultòrics. A més, la possibilitat de personalitzar les peces segons mesures i disseny converteix Alzijoya en una opció única per a regals especials.
El compromís amb materials de primera qualitat, treball artesà i preus directes de taller fa d’Alzijoya una joieria de confiança per a tota la família. A més, el seu servei postvenda, que inclou restauració i manteniment, garanteix que les peces estiguen dissenyades per a durar tota la vida.