Carlet celebra la VII Fira de la Coca Saginosa amb activitats per a totes les edats
La coca de sagí, protagonista d’una festa que uneix tradició, cultura i gastronomia
Carlet torna a endolcir-se amb la VII Fira de la Coca Saginosa, que se celebrarà del divendres 17 al diumenge 19 d’octubre.
Durant el cap de setmana, els assistents podran gaudir d’activitats per a totes les edats, amb la coca de sagí com a gran protagonista. L’esdeveniment posa en valor aquest dolç tradicional i convida a veïns i visitants a tastar-lo i gaudir de la festa.
A Carlet, la coca de sagí és més que un dolç: és una tradició que uneix cultura i gastronomia. No t’ho perdes!