El Consorci de Bombers de València realitza prop de 20 intervencions per la pluja des de l’arribada de la dana Alice
Brigades forestals i bombers reforcen la vigilància en barrancs, llits i edificis
Els bombers del Consorci Provincial de València han intervingut ja en una vintena d’emergències des de les primeres pluges provocades per la dana Alice, fins a primera hora de la vesprada de hui divendres 10 d’octubre.
Des que es va activar l’alerta taronja a la província, el Consorci ha atés 18 serveis relacionats amb pluges, especialment sanejaments de branques i arbres caiguts, neteja d’elements de façana en risc com cornises, i en menor mesura extraccions d’aigua en edificis.
Des de la nit del 8 d’octubre, l’entitat dependent de la Diputació de València manté activat el seu Procediment de Reforç en Situacions Meteorològiques Adverses, un dispositiu especial que inclou:
- Major presència de bombers en parcs principals de les zones afectades.
- Reforç en la cadena de comandament i central de comunicacions.
- Vigilància de llits i barrancs per les brigades forestals BRIFO i unitats de bombers forestals de la Generalitat.
- Recorreguts itinerants a la zona zero de la dana, realitzats per dotacions del Consorci i equips forestals.
Este dispositiu permet incrementar la capacitat d’anticipació i resposta davant situacions d’emergència, garantint la seguretat de la ciutadania i la protecció del patrimoni públic i privat.