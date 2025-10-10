RIBERA
TELEVISIÓ

El Consorci de Bombers de València realitza prop de 20 intervencions per la pluja des de l’arribada de la dana Alice

El Consorci de Bombers de València realitza prop de 20 intervencions per la pluja des de l’arribada de la dana Alice

Brigades forestals i bombers reforcen la vigilància en barrancs, llits i edificis

Els bombers del Consorci Provincial de València han intervingut ja en una vintena d’emergències des de les primeres pluges provocades per la dana Alice, fins a primera hora de la vesprada de hui divendres 10 d’octubre.

Des que es va activar l’alerta taronja a la província, el Consorci ha atés 18 serveis relacionats amb pluges, especialment sanejaments de branques i arbres caiguts, neteja d’elements de façana en risc com cornises, i en menor mesura extraccions d’aigua en edificis.

Des de la nit del 8 d’octubre, l’entitat dependent de la Diputació de València manté activat el seu Procediment de Reforç en Situacions Meteorològiques Adverses, un dispositiu especial que inclou:

  • Major presència de bombers en parcs principals de les zones afectades.
  • Reforç en la cadena de comandament i central de comunicacions.
  • Vigilància de llits i barrancs per les brigades forestals BRIFO i unitats de bombers forestals de la Generalitat.
  • Recorreguts itinerants a la zona zero de la dana, realitzats per dotacions del Consorci i equips forestals.

Este dispositiu permet incrementar la capacitat d’anticipació i resposta davant situacions d’emergència, garantint la seguretat de la ciutadania i la protecció del patrimoni públic i privat.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats