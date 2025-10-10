Els colors de la bandera d’Espanya llueixen a l’Albereda i al Parterre amb motiu de la Festa Nacional d’Espanya

València decora diversos espais emblemàtics amb motius florals en roig i groc per celebrar el 12 d’octubre
La Regidoria de Parcs i Jardins planta més de 600 crisantems per retre homenatge als símbols nacionals
La ciutat de València s’ha vestit amb els colors de la bandera d’Espanya per a commemorar la Festa Nacional del 12 d’octubre. La Regidoria de Parcs i Jardins ha impulsat treballs d’ornamentació a la rotonda de l’Albereda, a l’encreuament amb el Pont del Regne, i al jardí del Parterre, on les flors roges i grogues formen una gran bandera espanyola.
En total, s’han plantat més de 600 crisantems en la rotonda, que decoren el corredor empedrat fins al pal principal on oneja la bandera. Al Parterre, s’han combinat ciclamens rojos, crisantems i clavells de moro grocs per dibuixar la bandera espanyola al costat de la Senyera.
La regidora de Parcs i Jardins, Mónica Gil, ha explicat que “el 12 d’Octubre no és només una data, és un símbol d’unitat, història i orgull nacional. Per això hem volgut que la bandera lluïsca com mereix, envoltada dels seus colors com a mostra de respecte als nostres símbols”.
Gil ha afegit que estos treballs “no són només una acció estètica, sinó també una manera de reafirmar el respecte als nostres valors i tradicions, celebrant amb orgull la Festa Nacional d’Espanya des de València”.