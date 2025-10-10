La Diputació finança la implantació del sistema de telelectura en la xarxa d’aigua potable de Corbera

L’actuació compta amb una inversió provincial de 384.000 euros dins del Pla Obert
Enguix i Mompó destaquen el treball conjunt amb els ajuntaments per millorar infraestructures i servicis locals
La Diputació de València ha donat llum verda a dos nous projectes del Pla Obert a la Ribera Baixa i altres tres a la Ribera Alta, amb una inversió global de 462.000 euros.
L’àrea de Cooperació, coordinada per la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha aprovat un nou decret del principal programa inversor de la corporació, amb 54 propostes de 43 municipis, entre els quals es troben Tous, Alberic i Real a la Ribera Alta, i Riola i Corbera a la Ribera Baixa.
La localitat de Corbera presenta l’obra amb major pressupost, amb 384.000 euros destinats a la implantació del sistema de telelectura en la xarxa d’aigua potable, una actuació que modernitzarà el cicle hídric i millorarà la gestió i el control del consum.
Natàlia Enguix ha destacat el ritme d’execució del Pla Obert i la varietat d’actuacions, incidint en “la responsabilitat dels alcaldes i alcaldesses per a impulsar millores tan importants en la xarxa hídrica, les instal·lacions esportives i les zones verdes”.
Segons la vicepresidenta, “l’obra de Corbera és una gran inversió de present i futur en un servici essencial com és el correcte funcionament del cicle de l’aigua”.
Sense abandonar la Ribera Baixa, Riola instal·larà màquines d’aire condicionat a la Casa de la Cultura.
A la Ribera Alta, Tous rehabilitarà el ferm dels carrers Maestro Rodrigo i Ribera Alta; Alberic habilitarà una pista de bàsquet 3×3 en el recinte firal; i Real adquirirà indumentària tradicional per a les festes locals.
El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha posat en valor el treball conjunt amb els municipis i el departament de Cooperació, destacant que “centenars de projectes ja estan en marxa a les nostres comarques, millorant infraestructures i servicis bàsics per a la ciutadania”.