La ‘Troballa de la Mare de Déu d’Aigües Vives’ de Carcaixent, reconeguda com a Festa d’Interés Turístic Provincial

Carcaixent commemora el 775 aniversari de la Troballa i el 75 aniversari de la Coronació de la Mare de Déu d’Aigües Vives
Una tradició centenària que combina cultura, religió i atractiu turístic
L’any 2025 és molt especial per a Carcaixent i per a la devoció a la Mare de Déu d’Aigües Vives, ja que es compleixen dos aniversaris històrics: el 775 aniversari de la Troballa de la imatge (1250-2025) i el 75 aniversari de la Coronació pontifícia (1950-2025).
La Troballa, recordada cada 12 d’octubre, commemora el moment en què un criat del Convent d’Aigües Vives, mentre llaurava unes terres, va descobrir que dos bous es detingueren agenollats sota un oliver, senyalant el lloc on es trobava la imatge de la Mare de Déu. La festa inclou l’escenificació amb bous, la romeria, la missa solemne i la processó que tanca els actes.
Pel que fa a la Coronació pontifícia, es va celebrar el 15 d’octubre de 1950, coincidint amb el setè centenari de la Troballa, i va conferir a la imatge el reconeixement litúrgic i devocional que perdura en la memòria col·lectiva del poble.
Reconeixement institucional i projecció turística
Enguany, la Generalitat Valenciana ha declarat oficialment la Troballa de la Mare de Déu d’Aigües Vives com a Festa d’Interés Turístic Provincial, un reconeixement que posa en valor la riquesa cultural, patrimonial i participativa de la celebració. L’expedient ha estat gestionat pel Departament de Turisme de l’Ajuntament de Carcaixent, amb mesos de preparació i recopilació de documentació. L’alcaldessa, Carolina Almiñana Lledó, ha assenyalat que esta distinció “suposa un impuls fonamental per a reforçar la projecció cultural i turística de la ciutat i situar la festa on mereix”.
Durant tot l’any, Carcaixent celebrarà actes religiosos, culturals i festius, incloent misses solemnes, novenes, conferències sobre la història de la Mare de Déu, exposicions i publicacions commemoratives, amb especial atenció al 75 aniversari de la Coronació.
Aquestes dues efemèrides junt amb el reconeixement oficial oferixen a Carcaixent una oportunitat única per atraure visitants, dinamitzar l’activitat econòmica i consolidar la identitat local al voltant d’una tradició que continua viva.