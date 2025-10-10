L’Ajuntament d’Alzira ha retornat ja la major part de l’IBI rústica amb motiu de la DANA 2024

Les devolucions domiciliades s’han realitzat automàticament sense tràmits per a la ciutadania
S’està treballant també en la identificació dels rebuts urbans susceptibles de devolució
L’Ajuntament d’Alzira ja ha retornat els rebuts domiciliats de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa rústica corresponents a l’exercici 2024. Es tracta d’un total de 4.465 rebuts, per un import global de quasi 400.000 euros.
D’esta manera, s’ha facilitat al màxim el procés de devolució, efectuant l’ingrés automàtic al mateix compte bancari on es va efectuar el cobrament, sense necessitat que les persones afectades hagen de sol·licitar-ho.
En el cas dels rebuts no domiciliats, el procediment és més complex i afecta prop de 800 rebuts en els quals no consta el número de compte. En estos casos, l’Ajuntament ha remés per via postal el full de manteniment de tercers perquè les persones propietàries faciliten les seues dades bancàries i poder així completar el procés. La devolució d’estos rebuts es durà a terme en les pròximes setmanes.
A més, s’està treballant en la identificació de les àrees afectades per la DANA dins del nucli urbà, per tal de determinar els rebuts susceptibles de devolució de l’IBI urbana de 2024, d’acord amb el Reial decret-llei 6/2024, de 5 de novembre, que estableix les mesures de resposta davant els danys provocats per la DANA en diferents municipis, entre els quals es troba Alzira. L’objectiu és tramitar d’ofici les devolucions o, almenys, minimitzar les gestions que hagen de fer les persones afectades.
El regidor d’Hisenda, Andrés Gomis, ha destacat que s’ha fet un treball complex per tal d’agilitzar el procés:
Des de l’Ajuntament hem tornat ja la majoria de rebuts. Volíem fer-ho d’ofici, sense tràmits ni cues, i evitar molèsties innecessàries. Ha sigut un procés costós, però finalment podem dir que ho hem aconseguit. Continuem treballant per una administració més àgil i amable amb la ciutadania.
Les mesures s’emmarquen dins de les actuacions previstes per a pal·liar les conseqüències econòmiques dels danys ocasionats per la riuada del 29 d’octubre de 2024, que en el cas d’Alzira va afectar la totalitat del terme municipal.