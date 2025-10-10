Optimitza el teu centre d’estètica o perruqueria amb Rizol@n, el programari tàctil intel·ligent

Rizol@n: el programari tàctil que simplifica la gestió del teu centre d’estètica o perruqueria
Optimitza cites, estoc, vendes i fidelització amb una solució professional tot en un
Si gestiones un centre d’estètica, perruqueria o negoci de la imatge personal, saps que una bona organització és clau per oferir un servei excel·lent. Per això, Rizol@n és la solució ideal: un programari tàctil professional que simplifica la gestió del teu negoci.
Amb un sol toc, podràs:
- Gestionar l’agenda: assignació de cites, torns i calendaris personalitzats per a cada professional.
- Controlar l’estoc: seguiment en temps real per evitar ruptures i optimitzar comandes.
- Registrar vendes: facturació ràpida amb informes detallats per prendre millors decisions.
- Fidelitzar clients: historial de serveis, preferències, aniversaris i promocions personalitzades.
Beneficis: automatitza processos, estalvia temps, millora la coordinació de l’equip i augmenta la rendibilitat del teu negoci.
Desenvolupat per GPS Informatics, Rizol@n inclou instal·lació i suport tècnic adaptats a les necessitats del teu centre.
Descobreix Rizol@n i porta el teu negoci al següent nivell.
Per a més informació o demostració personalitzada, contacta amb GPS Informatics.