Sanitat crea 631 nous llocs de treball en Salut Mental en els últims deu mesos

Incrementa la plantilla de professionals per reforçar l’atenció i la qualitat assistencial
La Comunitat Valenciana millora el posicionament nacional en recursos de salut mental
La Conselleria de Sanitat ha creat 631 nous llocs de treball en Salut Mental en els últims deu mesos amb l’objectiu de reforçar la plantilla i millorar la qualitat assistencial, segons ha comunicat amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.
El director general de Salut Mental i Addiccions, Bartolomé Pérez Gálvez, ha destacat que la Generalitat ha incrementat en un 59 % el nombre de professionals de psiquiatria, psicologia i infermeria en aquest àmbit des de l’inici de l’actual legislatura, qualificat com “un creixement sense precedents en la Comunitat Valenciana”.
Dels 631 nous llocs, 200 es van crear en l’últim trimestre de 2024 i 431 més al mes d’agost de 2025, amb un cost total de prop de 33 milions d’euros anuals. L’increment afecta totes les categories professionals:
- 130 places de psiquiatria (increment del 100 % respecte a les dues legislatures anteriors)
- 182 de psicologia clínica (un 50 % més)
- 4 metges de conductes addictives
- 131 infermers especialistes en salut mental
- 49 treballadors socials
- 32 terapeutes ocupacionals
- Altres professionals: auxiliars, tècnics, celadors i personal administratiu
Els nous professionals donen suport tant als recursos existents com a la posada en marxa de nous centres, com la Unitat d’Hospitalització Infanto-Juvenil de l’Hospital General Universitari d’Elx, les Unitats de Detecció Precoç en escoles i altres unitats assistencials pròximes a obrir.
A més, s’ha reforçat especialment els departaments de salut més afectats per la DANA –València, La Fe, Doctor Peset, Manises, La Ribera i Requena– amb 158 nous llocs (128 assistencials), amb un cost de més de 8,64 milions d’euros anuals, incloent 29 psiquiatres, 59 psicòlegs clínics, 25 infermers especialistes, 5 terapeutes ocupacionals, 9 tècnics auxiliars i 1 metge de conductes addictives.
“Este increment ha suposat un augment global del 40 % en les plantilles de psiquiatres i psicòlegs en la Zona 0”, ha afegit Pérez Gálvez, reafirmant el compromís del Consell de retindre i atraure talent sanitari en l’àmbit de la salut mental.