Sueca entrega els premis del 26é Concurs de Dibuix Escolar pel 9 d’Octubre

L’Ajuntament reconeix la creativitat i participació de l’alumnat dels centres educatius
Els treballs finalistes s’exposen a la sala Els Porxets fins al 19 d’octubre
L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha entregat a la sala d’exposicions Els Porxets els premis del 26é Concurs de Dibuix Escolar “9 d’Octubre”.
En el certamen ha participat alumnat des de 3r d’Infantil fins a 6é de Primària de tots els centres escolars de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, així com del Centre d’Educació Especial Miquel Burguera.
L’acte ha servit també per a inaugurar l’exposició amb els treballs finalistes presentats pels xiquets i xiquetes de tots els centres.
La regidora d’Educació, Roser Viñoles, ha expressat el seu agraïment a tots els participants i al professorat, així com a les companyes del govern municipal que han format part del jurat: “Resulta molt gratificant comprovar la il·lusió i la qualitat dels treballs presentats pels nostres xiquets i xiquetes”.
En esta edició, els premis s’han concedit de la següent manera:
- Educació Especial (Centre Miquel Burguera):
Aula 3
Aula 14 i grup La Muixeranga
Aula 14 i grup El Foc de la Terreta
- 3r d’Infantil:
L. B. (CEIP Cervantes)
Hugo Granell Blasco (Col·legi Luis Vives)
Sofía Oviedo Lledó (Escola Jardí de l’Ateneu)
- 1r a 6é de Primària:
(llistat complet segons categories i centres participants)
Els i les alumnes premiades han rebut un diploma acreditatiu i un xec per a material escolar, a més d’uns llibres gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Cultura.
L’exposició amb tots els dibuixos premiats i finalistes podrà visitar-se fins al 19 d’octubre, a la sala Els Porxets.