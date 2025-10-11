Torna la Run Càncer 2025 a Alberic: una marxa solidària per a la investigació del càncer

Torna la Run Càncer 2025 a Alberic, una marxa solidària per a recaptar fons per a la investigació del càncer.
La marxa no competitiva de 5 km se celebrarà el 26 d’octubre i ja ha posat a la venda dorsals i samarretes a benefici de l’AECC.
Alberic es prepara per a acollir, el proper diumenge 26 d’octubre, la Run Càncer 2025, una marxa solidària que començarà a les 10:00 h des de l’avinguda Glorieta. L’activitat consisteix en una marxa no competitiva de 5 quilòmetres, amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació del càncer a través de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) d’Alberic.
Els dorsals i les samarretes ja estan disponibles: a partir del dilluns 6 d’octubre i fins al dia de la marxa, l’AECC Alberic tindrà un punt de venda al mercat dels dilluns a partir de les 10:00 h. El dorsal té un cost de 5 euros, mentre que les samarretes es poden adquirir per 7 euros. Properament es comunicaran nous horaris i punts de venda.
L’any passat, la iniciativa va aconseguir recaptar un total de 5.500 euros, gràcies a la participació i generositat dels veïns i veïnes d’Alberic, i enguany l’organització espera superar aquesta xifra amb la solidaritat de la ciutadania.
Run Càncer 2025 es consolida així com una cita anual imprescindible per combinar esport, salut i compromís social, contribuint a la lluita contra aquesta malaltia.