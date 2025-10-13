Ajuntament d’Alzira denuncia el bloqueig del projecte de la Casa Reial

L’Ajuntament d’Alzira denuncia el bloqueig del projecte de conversió de la Casa Reial en Casa museu del Rei Jaume I.
La Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura encara no ha autoritzat l’execució, una situació que segons denuncia el consistori alzireny posa en perill la subvenció de 2,3 milions d’euros.
En total, són més de 4 milions en inversions que podrien perdre’s o haver de tornar-se davant del bloqueig a fins a tres projectes de recuperació del patrimoni, entre els quals també es troben la restauració de les muralles o una intervenció a l’església del Monestir de la Murta.
Des de novembre de 2024, l’Ajuntament ha mantingut diverses reunions amb els tècnics de Patrimoni per poder obtenir l’autorització. A més, es va aportar informe de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València.
L’arquitecte responsable del projecte d’execució assegura que és més perillós deixar les restes com estan que dur a terme les obres. Amb tot, l’Ajuntament d’Alzira ha demanat una reunió amb el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, perquè qui perd la subvenció no és només l’equip de govern actual sinó Alzira, la Comunitat Valenciana i la figura del rei En Jaume, en el 750 aniversari de la seua mort.
El projecte de restauració de la Casa Reial està finançat pel Ministeri d’Indústria i Turisme a través de fons Next Generation. La Generalitat és la que rep els fons del Ministeri i els transfereix a l’Ajuntament d’Alzira, que necessita l’autorització de la Conselleria de Cultura per executar el projecte en tractar-se d’actuacions sobre Béns d’Interés Cultural.