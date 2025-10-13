Algemesí convoca la XXXI edició del Premi de Pintura «Ciutat d’Algemesí»

Oberta la convocatòria de la XXXI edició del Premi de Pintura «Ciutat d’Algemesí» amb 6.000 euros en joc
Les obres finalistes s’exposaran a València i la guanyadora passarà a formar part del futur Museu d’Art Contemporani d’Algemesí
L’Ajuntament d’Algemesí ha obert la convocatòria de la XXXI edició del Premi de Pintura «Ciutat d’Algemesí», un certamen amb més de tres dècades d’història, consolidat com un dels guardons més prestigiosos del panorama artístic espanyol.
Els artistes interessats podran presentar les seues obres en línia fins al 31 d’octubre a través de la seu electrònica municipal (sede.algemesi.es). El premi compta amb una dotació econòmica de 6.000 euros i està obert a creadors i creadores que vulguen participar amb un màxim de dues obres originals, inèdites i no premiades, amb total llibertat de tècnica i temàtica.
Un jurat especialitzat seleccionarà 30 finalistes, que hauran d’enviar les seues obres en format físic per a la valoració final. Les peces seleccionades formaran part d’una exposició col·lectiva a les Drassanes del Grau de València, oberta entre novembre de 2025 i gener de 2026. L’obra guanyadora passarà a integrar-se en la col·lecció museogràfica municipal, que donarà forma al futur Museu d’Art Contemporani d’Algemesí, amb seu al Casino Liberal.
El prestigi del premi queda avalat per la qualitat dels membres del jurat que han participat al llarg de la trajectòria del certamen, com Antonio López, Juan Genovés, Ouka-Leele, Eugenio Ampudia, Yturralde, Isabel Oliver, Román de la Calle o Rocío de la Vila, entre altres. En l’última edició, la guardonada va ser Estefanía Serrano, mentre que en 2024 el premi va recaure en Diego Vallejo García, sumant-se a un ampli palmarés que inclou noms com Oliver Johnson, Adrià Pina, Javier Palacios o Pablo Bellot.
Amb aquesta nova edició, el Premi de Pintura «Ciutat d’Algemesí» reafirma la seua vocació com a plataforma de projecció per a artistes emergents i consolidats, així com el ferm compromís de la ciutat amb la cultura contemporània i la recuperació del seu patrimoni després dels episodis viscuts per la DANA.
Les bases completes poden consultar-se en la web de l’Ajuntament: www.algemesi.es.