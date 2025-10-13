Carcaixent pateix la pitjor part de les plugues de la DANA Alice

Carcaixent registra més de 100 litres per metre quadrat en una hora i activa protocols d’emergència
L’alerta taronja continua mentre els serveis municipals treballen per minimitzar els danys de la DANA Alice
La població de Carcaixent ha sigut una de les més afectades per l’episodi de pluges provocat per la DANA Alice, que ha deixat importants registres en la comarca. En tan sols una hora, s’han acumulat més de 100 litres per metre quadrat, provocant nombroses incidències als carrers, camins i zones baixes del municipi.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Carcaixent ha activat tots els protocols de prevenció i emergència, coordinant els serveis municipals i d’emergències per garantir la seguretat de la ciutadania. A més, ha fet una crida a la prudència i ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris mentre persistisca el risc de precipitacions intenses.
L’alerta taronja decretada per l’Agència Estatal de Meteorologia ha entrat en vigor a les 12 del migdia i es preveu que continue activa durant les pròximes hores, amb la possibilitat de noves pluges torrencials i tempestes elèctriques. Els serveis d’emergència continuen treballant per minimitzar els danys i restablir la normalitat tan prompte com siga possible.