Els alcaldes de la DANA assisteixen als actes institucionals del 12 d’octubre

Els Reis d’Espanya homenatgen els alcaldes afectats per la DANA de 2024 en la recepció del 12 d’octubre
Més de 50 alcaldes reben un reconeixement institucional pel seu lideratge i resiliència davant les inundacions
El passat 12 d’octubre, Dia de la Festa Nacional, els Reis d’Espanya van presidir la recepció al Palau Reial de Madrid. Aquest any, l’acte va tenir un to molt especial, perquè es va retre homenatge als alcaldes dels municipis afectats per la DANA del 2024.
Don Felip i Doña Letícia, acompanyats per la princesa d’Astúries i la infanta Sofia, van saludar un a un més de 50 alcaldes i alcaldesses convidats d’honor a l’acte. Es tracta de representants locals de pobles i ciutats que van patir les greus conseqüències de la borrasca d’octubre passat: inundacions, danys materials i situacions d’emergència que van posar a prova la capacitat de resposta de molts municipis.
Amb aquest gest, la Casa Reial ha volgut reconéixer públicament l’esforç, la responsabilitat i el lideratge que aquests regidors van demostrar en els moments més difícils. Un any després, el seu treball és considerat exemple de servei públic i de compromís amb la ciutadania.
La recepció es va celebrar al Saló del Tron, una de les estances més emblemàtiques del palau, i va reunir més de mil convidats de diferents àmbits: polític, institucional, social i cultural. Però el focus principal va estar posat en els alcaldes, símbol de resiliència, cooperació i reconstrucció després d’un desastre natural que va afectar greument moltes comunitats.
Va ser una jornada solemne, però també pròxima, en què els Reis van destacar la importància de treballar conjuntament per superar les adversitats. En paraules d’un dels assistents, “va ser un reconeixement que dignifica el paper dels ajuntaments en situacions d’emergència”.
Aquest homenatge s’afegeix a la visita que els monarques ja van fer a les zones afectades poques setmanes després de la DANA, mostrant així la seua implicació directa i continuada amb les persones i els territoris colpejats pel temporal.