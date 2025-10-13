La Dana Alice deixa dos milions d’euros de pèrdues en l’arròs valencià

Més de 500 hectàrees d’arrossers inundats a l’Albufera per la DANA, amb pèrdues totals en la collita
AVA-ASAJA alerta que les pluges i el granís poden agreujar els danys en cítrics, caquis i hortalisses
La Dana Alice ha deixat ja més de dos milions d’euros en pèrdues en els arrossers valencians, segons ha comentat l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA).
Després de la borrasca Gabrielle, que a finals de setembre va deixar precipitacions beneficioses per al cultiu, les pluges torrencials dels últims dies han inundat més de 500 hectàrees d’arrossers en el parc natural de l’Albufera.
El nivell d’aigua ha arribat fins a les espigues, provocant la pèrdua total del valor comercial de l’arròs. Els municipis més afectats són Catarroja, Massanassa, Albal i Silla, on encara queda una setmana de sega i l’aigua ha superat les motes, cobrint completament els camps.
Aquesta zona ja va ser afectada greument l’octubre de l’any passat a conseqüència de la Dana, i quasi un any després es tornen a sofrir repercussions just al final de la campanya.
En Silla i Sueca, les tempestes i el graníssol han provocat danys en els caquis i cítrics, dos cultius que es trobaven en plena recol·lecció.
L’Associació Valenciana d’Agricultors adverteix que si les pluges continuen amb la mateixa intensitat, podrien agreujar-se els danys en cítrics, caquis i hortalisses a causa de l’excés d’humitat i a l’asfíxia radicular provocada per l’embassada prolongada del terreny.