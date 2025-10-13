La pluja obliga a ajornar l’Entrada Mora i Cristiana d’Albalat de la Ribera en l’any del seu 50 aniversari

La pluja obliga a posposar fins al 18 d’octubre l’Entrada Mora i Cristiana del 50 aniversari d’Albalat de la Ribera
Els actes festius es veuen afectats, tot i la preparació especial per commemorar mig segle de tradició
Aquest cap de setmana, la població d’Albalat de la Ribera havia de viure el dia més gran de les seues festes majors de 2025. Tot i que els veïns i veïnes esperaven amb molta il·lusió la tradicional Entrada Mora i Cristiana, la pluja va obligar a ajornar l’acte més esperat de la setmana festiva. Una celebració que s’emmarca dins de les festes en honor a Sant Roc.
Durant el divendres i el dissabte, tots els actes previstos es van veure afectats per la inestabilitat meteorològica. L’Entrada Mora i Cristiana, que inicialment s’havia de celebrar aquest cap de setmana, s’ha ajornat provisionalment fins al dissabte 18 d’octubre, tot i que l’Ajuntament i la comissió de festes encara no han confirmat la data definitiva, ja que dependrà de l’evolució del temps en els pròxims dies.
Enguany, la celebració tenia un significat molt especial, ja que es commemorava el 50 aniversari de la festa, mig segle d’història plena de música, color, germanor i tradició. Per a l’ocasió, s’havia preparat un ampli programa d’activitats que combinava desfilades, concerts i propostes per a totes les edats, amb l’objectiu de retre homenatge a totes les persones i entitats que, al llarg dels anys, han contribuït a mantindre viva aquesta cita tan estimada i arrelada al municipi d’Albalat de la Ribera.