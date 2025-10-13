Mazón aposta perquè la indústria represente el 20% del PIB de la Comunitat Valenciana

Mazón vol que la indústria represente el 20% del PIB valencià gràcies a la Estratègia de Reindustrialització 2024-2028
El president destaca la importància de la innovació, la sostenibilitat i la connexió logístic del Port d’Alicante per enfortir el sector industrial
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat l’objectiu del Consell perquè la indústria represente el 20% del Producte Interior Brut de la Comunitat Valenciana, front al 14% actual, gràcies a la Estratègia de Reindustrialització 2024-2028, dotada amb 2.000 milions d’euros per recuperar i enfortir el sector industrial i mobilitzar 10.000 milions en inversió privada.
Així ho ha manifestat durant la seva visita a la planta de producció d’alumini de l’empresa Aludium a Alicante, a la qual ha agraït la seua aposta pel territori i ha posat com a exemple d’innovació, competitivitat i sostenibilitat.
Mazón ha destacat la Comunitat Valenciana com a “el lloc idoni per invertir” i ha subratllat la necessitat de continuar amb la reducció de burocràcia, anunciant una segona llei de simplificació administrativa. També ha ressaltat la integració del Port d’Alicante amb el Corredor Mediterrani, que consolidarà un nòdul logístic multimodal i multiplicarà les possibilitats per al tràfic de mercaderies, instat el Govern central a accelerar les obres.
El president ha posat en relleu que el sector metal·lúrgic emplea actualment més de 224.000 persones, i que en 2024 l’ocupació va créixer un 6,74% respecte a 2023, reafirmant el compromís del Consell de mantenir la competitivitat i l’ocupació del sector, així com d’acompanyar-lo en la transició cap a processos més sostenibles, eficients i automatitzats.
Pel que fa a Aludium, que exporta el 70% de la seva producció, Mazón ha assegurat que la Generalitat donarà suport perquè puga incrementar el tràfic comercial a través del Port d’Alicante, un port que ha registrat fins al setembre un augment del 10,6 % en el tràfic de contenidors.
Finalment, ha recordat que Aludium, amb més de set dècades al territori, és un exemple de com una aposta industrial estratègica pot convertir-se en un referent en innovació, sostenibilitat i recerca, consolidant el teixit industrial alacantí.