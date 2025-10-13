Mazón ratifica la unitat d’acció de la Generalitat amb Múrcia i Andalusia per a defendre el transvasament Tajo-Segura

Mazón defensa un front comú amb Múrcia i Andalusia per garantir el transvasament Tajo-Segura
La Generalitat critica la gestió dels embassaments i reclama transparència i sostenibilitat en la conca del Tajo
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, s’ha reunit amb el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina; la consellera d’Agricultura de Múrcia, Sara Rubira; el secretari general de l’Aigua d’Andalusia, Ramiro Angulo; i el president del Sindicat Central de Regants de l’Aqüeducte Tajo-Segura, Lucas Jiménez.
Una trobada en què s’ha analitzat l’informe elaborat per la Generalitat Valenciana sobre la gestió de la conca del Tajo, un document que denuncia la gestió ineficient dels embassaments, la falta de modernització dels regadius i l’opacitat de la Confederació Hidrogràfica del Tajo, dependent del Govern central.
Carlos Mazón ha destacat el “front comú” de les tres comunitats autònomes en la defensa del transvasament Tajo-Segura, i ha assenyalat que “ratifiquem un eix d’unitat d’acció institucional en què la Generalitat no estava en la passada legislatura”.
A més, ha subratllat que es tracta d’un front “rigorós, just, científic i verd, per al manteniment de la nostra terra”, i ha posat en valor la unitat d’acció de la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia i la Junta d’Andalusia per a defensar, amb rigor, ciència i sostenibilitat, l’aigua que mereixem tots els espanyols.
El president ha subratllat que aquesta unitat de les tres comunitats és clau per oposar-se a la reducció de les aportacions hidrològiques del Tajo-Segura que planteja el Govern central.