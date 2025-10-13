Pluges torrencials i avís roig al litoral sud de València

L’AEMET ha ampliat fins a la mitjanit l’avís per risc extraordinari d’inundacions a les comarques de la Safor i la Ribera Baixa, amb acumulacions que podrien superar els 100 litres per metre quadrat en una hora.
La Generalitat ha activat alertes d’emergència i demana precaució màxima: evitar desplaçaments, no acostar-se als cursos d’aigua i pujar a zones altes si cal.
Amb aquesta situació general, ens centrem en com s’està vivint aquest episodi de pluges a Alzira, un dels punts amb especial seguiment per part dels serveis d’emergència.
Des de l’Ajuntament, l’alcalde Alfons Domínguez ha fet una crida a la prudència, demanant a la ciutadania que evite desplaçaments innecessaris i estiga atenta a les indicacions dels serveis d’emergència.
La declaració s’ha fet a les dues del migdia, coincidint amb l’última actualització del dispositiu municipal d’emergències.
Amb la situació encara oberta i amb previsió de més precipitació durant la nit, l’Ajuntament ha anunciat que es tornarà a reunir amb el CECOPAL a les 20:30 hores per valorar l’evolució del temporal i decidir noves mesures si fora necessari.