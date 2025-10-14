Alumnat de Sueca crea una webserie per sensibilitzar sobre el bullying i la resilència després de la DANA

L’alumnat del col·legi Luis Vives de Sueca crea la webserie ‘Normales’ per combatre el bullying i fomentar la resiliència
Una iniciativa audiovisual promou empatia, inclusió i participació juvenil després de la DANA
L’alumnat del col·legi Luis Vives de Sueca ha creat la webserie Normales amb l’objectiu de conscienciar sobre el bullying i fomentar la resiliència entre els més joves després de la DANA.
Els estudiants han participat activament en totes les fases del projecte, des de l’elaboració dels guions fins a l’edició final, recreant històries de preadolescents que afronten aquestes situacions.
La iniciativa combina creativitat i participació, tractant temes emocionals i socials amb un llenguatge proper i accessible, mitjançant recursos audiovisuals com càmeres, so i edició.
A més, el projecte promou valors com l’empatia, el respecte i la inclusió. La webserie s’ha difós a través de TikTok, YouTube i diversos mitjans de comunicació, arribant a una audiència àmplia i visibilitzant les experiències dels joves, demostrant la seva capacitat per generar un impacte social positiu.