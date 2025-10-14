Barrachina destaca la projecció internacional del sector ornamental valencià

El conseller Barrachina inaugura Iberflora i ressalta el paper estratègic del sector ornamental valencià en l’economia europea
La Comunitat Valenciana, segona regió exportadora d’Espanya amb 190 milions d’euros en vendes internacionals de planta viva i ornamental
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha inaugurat la 54a edició d’Iberflora, la principal fira europea dedicada als professionals del sector de les plantes, la flor, el paisatgisme i la tecnologia de jardí, celebrada a Fira València.
L’acte ha comptat amb la participació de la directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Mª Àngels Ramón-Llin, el president d’Iberflora, Raúl Ferrer, i el director general de Fira València, Mariano Clemente.
Barrachina ha destacat la fortalesa i la projecció internacional del sector de flors i plantes ornamentals de la Comunitat Valenciana, i ha recordat que, en 2024, el territori va ser la segona comunitat espanyola exportadora de planta viva i ornamental, amb 190 milions d’euros en vendes internacionals, una xifra que confirma el pes estratègic d’aquest sector per a l’economia valenciana.
Durant la seua intervenció, el conseller ha subratllat que la celebració d’Iberflora a València “consolida la Comunitat Valenciana com un dels territoris més rellevants d’Europa en la producció i comercialització de planta ornamental”.
El estand de la Conselleria d’Agricultura, organitzat en col·laboració amb ASFPLANT, es presenta com un punt de referència per als professionals del sector, associats i visitants, i servirà com a centre d’encontre i d’informació al llarg de tot l’esdeveniment.
Aquesta edició d’Iberflora compta amb 400 marques participants i compradors de 22 països. D’entre elles, 87 són empreses valencianes, i 40 formen part d’ASFPLANT, incloent vivers, empreses de jardineria i companyies de tecnologia hortícola.
Finalment, Barrachina ha recordat que la Comunitat Valenciana disposa de 5.436 hectàrees dedicades al cultiu de flors i plantes ornamentals, una superfície que reflecteix la importància i el dinamisme del sector en el conjunt del territori.