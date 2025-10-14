Cortes nocturns del 13 al 17 d’octubre a la pista de Silla i a l’AP-7 per obres de rehabilitació

Tall nocturn de la V-31 i l’AP-7 del 13 al 17 d’octubre per obres de rehabilitació del ferm
Desviaments i treballs nocturns busquen millorar la seguretat i la funcionalitat de les vies
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible continua amb les obres de rehabilitació superficial del ferm de l’autovia V-31 (Pista de Silla), del km 0 al 13, i de l’AP-7, del km 526,800 al 532, en el tram València-Almussafes, amb un pressupost conjunt de 7,11 milions d’euros.
A partir del dilluns 13 d’octubre, si les condicions meteorològiques ho permeten, es començarà la primera fase dels treballs per a la reposició i modernització de les estacions d’aforament de vehicles a la V-31. Aquestes obres formen part dels treballs complementaris de la rehabilitació superficial del ferm, valorades en aproximadament 4,5 milions d’euros, que suposen un 65 % de la inversió total.
Els treballs es realitzaran en horari nocturn, de 22:00 a 6:00 hores, des del dilluns 13 al divendres 17 d’octubre, amb els següents talls de calçada:
Nit del dilluns 13 al dimarts 14 d’octubre: tall total de la calçada sentit Alacant de la V-31 i la connexió amb el sentit Alacant/Albacete de l’A-7 (km 1 al 0). Els vehicles es desviaran per la sortida 3 de la V-31 cap a la via de servei que connecta amb la CV-4152 (Corredor d’Alcàsser) i després per la CV-4153 per reincorporar-se a l’A-7 en la sortida 351.
Nit del dimarts 14 al dimecres 15 d’octubre: tall total de la connexió de l’A-7 amb el sentit València de la V-31 (tancament de la sortida 355 de l’A-7). Els vehicles es desviaran cap al sentit Barcelona de l’A-7, amb itinerari alternatiu per les CV-4153, CV-4152 i CV-4151 fins a la V-31 a l’enllaç 3, al polígon industrial de Silla.
Nit del dimecres 15 al dijous 16 d’octubre: treballs de reposició d’estacions d’aforament en altres punts de la V-31. Seran talls parcials de carrils, sense afectar la continuïtat del trànsit.
Nit del dijous 16 al divendres 17 d’octubre: tall total de la connexió de l’A-7 amb el sentit València de la V-31, i tall total del ramal de connexió del sentit Barcelona de l’AP-7 amb la V-31 (sortida 527). Els vehicles procedents de l’AP-7 hauran de desviar-se per la sortida 351 de l’A-7 i seguir per les CV-4153, CV-4152 i CV-4151 fins a l’enllaç 3 de la V-31, a l’alçada del polígon industrial de Silla.
Aquestes obres nocturnes tenen com a objectiu millorar la seguretat i la funcionalitat del ferm de la V-31 i l’AP-7, garantint una circulació més segura i eficient per als vehicles que transiten per aquests trams.