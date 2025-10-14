El Consell renova els contractes de quatre residències públiques amb més de 37 milions d’euros d’inversió

La renovació assegura una millor atenció, més professionals i estabilitat financera en residències i centres de dia.
El Consell garanteix estabilitat i millora assistencial a quatre residències públiques amb un pressupost de 37 milions d’euros per al període 2026-2029
Els nous contractes inclouen més professionals, salaris actualitzats i mesures de sostenibilitat i igualtat, prioritzant l’atenció de qualitat
El Consell ha aprovat l’actualització i renovació dels contractes de gestió integral de les residències i centres de dia públics als municipis de València (Velluters), Gandia (La Safor), Elda (El Catí) i Onil, beneficiant 271 usuaris de residències i 79 de centres de dia.
La portaveu del Consell, Susana Camarero, ha destacat que aquest nou bloc de licitacions, que se suma al començat al mes d’abril amb altres quatre centres, suposa un pas més en la millora del sistema públic d’atenció a les persones majors, aportant estabilitat administrativa i financera i garantint una atenció de qualitat i continuïtat.
Detalls dels contractes
- Duració: 3 anys prorrogables 2 més.
- Pressupost anual: 12,56 milions d’euros, amb increments del 53% al 94% segons el centre (mitjana 78%).
- Cost per persona/dia: 110-117 € en residències i 66-76 € en centres de dia.
- Inversió total: 37,6 milions d’euros (2026-2029), que podria arribar a 62,8 milions amb les pròrrogues.
Els nous contractes inclouen millores en les plantilles amb un increment global de personal del 7,7% (més de 15 professionals), actualització de salaris segons conveni vigent, clàusules de igualtat de gènere, mesures de sostenibilitat ambiental, millores en l’alimentació i protocols d’atenció personalitzada. La qualitat assistencial tindrà un pes del 70% en l’adjudicació.
Balance meteorològic i suport a famílies
El conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha explicat que la dana Alice del 9 al 13 d’octubre va generar 1.081 incidents sense causar danys personals, amb situacions d’emergència decretades i l’enviament de mensajes ES-Alert a la població. Ha sol·licitat a Aemet revisar els protocols, ja que els avisos canviants generen confusió i desconcert.
El Consell també ha aprovat ajudes directes per 4,6 milions d’euros per a famílies afectades per la dana i més de 100 milions per a material escolar del alumnat dels municipis afectats, dins del Pla Endavant.
Formació i reforç de serveis públics
- Formació professionals: conveni de 125.000 € amb col·legis de Psicologia, Treball Social i Educació Social.
- Centres juvenils: 650.000 € al projecte d’ampliació del Centro 14 a Alacant.
- Sanitat pública: declaració d’essencialitat del personal sanitari, contractes de alimentació hospitalària (271 milions €) i neurorrehabilitació (109,9 milions €).
- Medi ambient: 20 milions € a EMTRE i creació de la Xarxa d’Espais Climàtics.
Cultura, educació i turisme
El Consell ha aprovat convenis amb la UPV, Fundació ADDA i Universitat de València (780.000 €) per a formació patrimonial, música i STEM entre joves. També s’han concedit 300.000 € a quatre ajuntaments per a festivals culturals, musicals i gastronòmics, reforçant la promoció de la Comunitat Valenciana com a destinació de referència.